انت الان تتابع "المعجب" يهنّئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 10:30 صباحاً

رفع النائبُ العام عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، خالصَ التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام. وأشاد "المعجب" بالدور المهني والعمل المؤسسي الذي قامت به كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وتضافر الجهود وتوحيد المساعي وتناغم العمل المشترك ووحدة الهدف في خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم والسهر على راحتهم وسكينتهم. وأكد أن الدولة عُنيت بالخطط المحوكمة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والعمل الدؤوب المستمر من أجل الوصول للكفاءة العليا في ذلك، والتي ما كانت لتكون لولا فضل الله سبحانه وتعالى والمتابعة الحثيثة من القيادة. واختتم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالتوفيق والسداد، ولكافة العاملين في الحج، وأن يحفظ هذا الوطن الغالي، وأن يديم عليه الأمن والأمان والازدهار، وأن يعيد الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين.

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