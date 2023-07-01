انت الان تتابع تعرضت لتسمم بكتيري بالدم.. "طبية مكة" تنقذ حاجّة ماليزية سبعينية بالمنظار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكّن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاجة سبعينية من الجنسية الماليزية.

وأوضحت وزارة الصحة أن المريضة حضرت لمدينة الملك عبدالله الطبية كحالة إنقاذ حياة، وكانت تعاني من التهاب شديد بالقنوات المرارية، وتسمم بكتيري في الدم؛ مما أدى إلى أن تكون المريضة في حالة حرجة، مع تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم استقرار العلامات الحيوية.

وبيّنت أنه على الفور تم استقبال المريضة، وبعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والاطلاع على كامل التقارير الطبية قرّر الجهاز الطبي إدخال المريضة لقسم العناية المركزة، وتم عمل منظار للقنوات المرارية في أقل من 6 ساعات، وتنظيف القنوات المرارية من الحصوات الكبيرة، والصديد المتواجد بداخلها.