انت الان تتابع تعرضت لتسمم بكتيري بالدم.. "طبية مكة" تنقذ حاجّة ماليزية سبعينية بالمنظار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
1 يوليو, 2023, 10:35 صباحاً
تمكّن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاجة سبعينية من الجنسية الماليزية.
وأوضحت وزارة الصحة أن المريضة حضرت لمدينة الملك عبدالله الطبية كحالة إنقاذ حياة، وكانت تعاني من التهاب شديد بالقنوات المرارية، وتسمم بكتيري في الدم؛ مما أدى إلى أن تكون المريضة في حالة حرجة، مع تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم استقرار العلامات الحيوية.
وبيّنت أنه على الفور تم استقبال المريضة، وبعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والاطلاع على كامل التقارير الطبية قرّر الجهاز الطبي إدخال المريضة لقسم العناية المركزة، وتم عمل منظار للقنوات المرارية في أقل من 6 ساعات، وتنظيف القنوات المرارية من الحصوات الكبيرة، والصديد المتواجد بداخلها.
وذكرت "الصحة" أن المريضة في وضع صحي مستقرّ، وبمتابعة مستمرة من الطاقم الطبي، مؤكدة أن مركز الكبد والمناظير المتقدمة بالمدينة الطبية ذو خبرة في إجراء تلك العمليات المعقّدة؛ نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات وإمكانيات عالية على أحدث مستوى، وذلك بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزارة الصحة لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة أعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرضت لتسمم بكتيري بالدم.. "طبية مكة" تنقذ حاجّة ماليزية سبعينية بالمنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.