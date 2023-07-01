انت الان تتابع "رئيس جامعة شقراء" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفع رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج 1444هـ، مشيراً إلى أن المملكة سخّرت إمكاناتها المادية والبشرية كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات أداء الفريضة وتقديم الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا على المشاعر المقدّسة من كل بقاع الأرض.

وأكّد السيف، أن المملكة قدّمت في موسم هذا العام، نموذجاً فريداً في إدارة وتنظيم حركة أكبر حشد بشري في العالم من خلال فرق ومجموعات عمل من مختلف الجهات الأمنية والصحية والتنظيمية، إضافة إلى المتطوعين من أبناء الوطن لتوفير التسهيلات كافة لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم والعودة إلى بلدانهم بأمان وسلام، لافتاً إلى أن المملكة تطوّر خدماتها في كل عام وتقدّم حلولاً تقنية ولوجستية تجعل من أداء هذه الفريضة سهلة وميسّرة للمسلمين من أقطار العالم كافة.