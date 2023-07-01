"تخصصي جمعيات ذوي الإعاقة" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح حج هذا العام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 10:49 صباحاً

رفع عبدُ الرحمن بن سالم السيف رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ. ونوه السيف إلى دور وزارة الحج والعمرة لمبادرتها الوطنية التي أطلقتها لحج الأشخاص ذوي الإعاقة والصم والبكم والمكفوفين والأيتام من كافة مناطق المملكة، بالتعاون مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك المجلس جنبًا إلى جنب مع الوزارة لتفويج المستفيدين، واستفاد من المبادرة أكثر من 300 معاق ومعاقة، وقدمت لهم كافة التجهيزات والتسهيلات، وتذليل التحديات أمامهم، وتوفير الممكنات؛ كالسكن والإعاشة والتنقل بين المناسك؛ مما أسهم في أدائهم للركن الخامس دون عناء ومشقّة. وشكر السيفُ المركزَ الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لدوره الفاعل في تمكين المستفيدين من خلال تحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين الجمعيات والمنظمات الخيرية لتأدية المستفيدين لموسم الحج بكل يسر وسهولة. وأشاد بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتنظيمها ودعمها المستمرّ للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلمس احتياجاتهم، وتلبية رغباتهم، وتحقيق تطلعاتهم من خلال المجلس الفرعي التخصصي الذي يعمل تحت مظلته أكثر من 200 جمعية متخصصة بذوي الإعاقة، ويعمل على تطوير اللوائح وتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم للمستفيدين، واستحداث برامج مبتكرة لتفعيل دور الجمعيات، وفق عمل مؤسسي يرتقي إلى التطلعات، من خلال التنسيق مع المجالس الفرعية المناطقية عند إقامة فعاليات وبرامج في مناطق المملكة؛ لخدمة المستفيدين ودمجهم في المجتمع، وتفعيل برامج مجتمعية لهم.

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