صيانة مئات الكيلومترات من الطرق التي تسلكها حافلات الحجاج بمنطقة المدينة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 10:52 صباحاً

نفّذت الهيئة العامة للطرق، عديداً من أعمال الصيانة والتهيئة للطرق التي تسلكها حافلات الحجاج بالمدينة المنوّرة، وذلك تزامناً مع موسم الحج لهذا العام. وشملت أعمال الصيانة إصلاح الطبقة الأسفلتية بطول 405 كلم، إضافة إلى تنفيذ أعمال الدهانات للطرق بإجمالي 514 كلم، وإصلاح فواصل تمدّد بطول 5 كلم، فيما نفّذت فرق الصيانة حواجز معدنية بلغت أطوالها 33 ألف متر طولي. وتضمّنت الأعمال التي نفّذتها الهيئة لصيانة وتهيئة الطرق في المنطقة، تنفيذ حواجز خرسانية بلغت 135 متراً طولياً، وإصلاح وصيانة 36 تقاطعاً، وتنفيذ 38 كيلومتراً من السياج، إضافة إلى إنارة 96 كلم من الطرق بالطاقتيْن الشمسية والعادية. إلى ذلك، تنفذ الفرق الميدانية بالهيئة جولات تفقدية دورية على طريق الهجرة السريع, والطرق المؤدية للمنافذ الشمالية للمملكة ضمن النطاق الإداري لمنطقة المدينة المنورة، لتقييم جودتها وصيانتها بشكل مستمر وتهيئتها لخدمة المسافرين.

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