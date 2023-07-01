انت الان تتابع الرئيس الروسي يُجري اتصالاً بنظيره الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الكرملين اليوم (السبت)، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح الكرملين في بيان أن "عباس" عبّر عن دعمه الكامل للقيادة الروسية بعد تمرد وجيز نفّذته مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الروسي يُجري اتصالاً بنظيره الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.