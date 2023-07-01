انت الان تتابع توزيع مليوني نسخة من المصحف على الحجاج المغادرين بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، توزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، هدية خادم الحرمين الشريفين، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

جدير بالذكر أن توزيع الهدية يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبمتابعة دؤوبة من سمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- حيث أكملت الوزارة في وقت مبكر هذا العام، تجهيز كونترات لتوزيعها بمختلف المنافذ الحدودية والمطارات وميناء جدة الإسلامية والبالغة قرابة المليوني نسخة من القرآن الكريم؛ وترجمة معاني كلماته بـ77 لغة عالمية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وتحظى الهدية بتقدير كبير واهتمام من جميع حجاج بيت الله الحرام الذين يصفونها بأغلى هدية تقدم لهم من قيادة هذه البلاد المباركة.

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع مليوني نسخة من المصحف على الحجاج المغادرين بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.