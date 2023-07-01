انت الان تتابع بـ6 نقاط تفتيش.. "أمانة جدة" تحبط تهريب 572 ذبيحة فاسدة قادمة من مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 11:28 صباحاً

أحبطت أمانةُ محافظة جدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تهريبَ 572 ذبيحة فاسدة في ستّ نقاط تفتيش عبر المنافذ، واحتجزت 201 مركبة تقلّ تلك المذبوحات بطرق مخالفة تفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية محمد زبن الله المطيري، أن فرق الرقابة الميدانية في البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام، وبمساندة الجهات الأمنية؛ تمكّنت من ضبط ومصادرة الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ، وجرى إتلافها، مضيفًا أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر التي تتزايد خلال موسم الحج. وكانت أمانة جدة اعتمدت ستّ نقاط تفتيش تغطّي المنافذ المؤدّية إلى مدينة جدة، وتشمل: "نقطة تفتيش السنابل - نقطة تفتيش الشميسي - طريق هدى الشام - طريق عسفان - طريق مكة المكرمة القديم - نقطة تفتيش ذهبان"، مؤكّدة أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة بهدف منع نقل وتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة وغيرها إلى داخل المحافظة.

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