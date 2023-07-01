انت الان تتابع صندوق الاستثمارات.. الأول شرق أوسطيًّا والسابع عالميًّا في معايير الحوكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 11:54 صباحاً

تَمَكن صندوق الاستثمارات العامة، من الفوز بالمرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالميًّا، بعد منافسة مع 100 صندوق سيادي عالمي. جاء ذلك وفقًا لتقييم منظمة GSWF لمؤشرات الحوكمة والاستدامة والمرونة، الذي يؤكد التزام الصندوق بتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة. من جهته، قال مدير إدارة تطوير الاستراتيجية والابتكار في الصندوق تشاد ريتشارد، معلقًا على تصنيف الصندوق على المستويين الإقليمي والعالمي بين صناديق الثروة السيادية: يؤكد هذا التقييم الدور الريادي لصندوق الاستثمارات العامة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة حسب المعايير العالمية؛ حيث كان له الأثر الأكبر في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة؛ فقد نظّم أكبر مزادات طوعية من نوعها على مستوى العالم، التي بيع فيها 3.6 ملايين طن من أرصدة الكربون الطوعي لعدة جهات وشركات محلية وعالمية، علاوة على إنجازاته؛ كونه أول صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء؛ بما في ذلك إصدار سندات خضراء لمدة 100 عام لأول مرة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.5 مليارات دولار. وأشار إلى أنه أول صندوق سيادي في المنطقة يعلن استهداف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات غاز الاحتباس الحراري بحلول 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

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