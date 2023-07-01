انت الان تتابع تحتضنها الجزائر.. انطلاق مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية الـ15 غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 1:29 مساءً

تقام مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية الـ15 في الجزائر، خلال الفترة من 5 إلى 14 يوليو لعام 2023، بمشاركة 8 منتخبات، هي الجزائر وعمان ولبنان والسودان والسعودية وسوريا وفلسطين وموريتانيا؛ حيث تقام مباريات البطولة في مدينتي عنابة وقسنطينة. المجموعات وأسفرت قرعة دور المجموعات عن مجموعتين، تضم الأولى منتخبات الجزائر وعمان ولبنان والسودان، بينما جاءت منتخبات السعودية وسوريا وفلسطين وموريتانيا في المجموعة الثانية. وتقام 4 مباريات في الجولة الافتتاحية من المسابقة يوم 2 يوليو المقبل؛ حيث يلتقي منتخبا لبنان والسودان ثم الجزائر وعمان؛ وذلك على ملعب 19 ماي في عنابة ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب السعودية مع منتخب سوريا؛ بينما يلعب منتخبا فلسطين وموريتانيا؛ وذلك على ملعب الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة. وتستمر مرحلة دور المجموعات من البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل؛ بينما تقام منافسات نصف النهائي في 11 يوليو، على أن تُلعَب مباراتا المركز الثالث والنهائي في الرابع عشر من الشهر الحالي. المجموعات

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