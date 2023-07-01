﻿شاهد.. 30450 ساعة تطوع نفذها كشافة بادر في حج 1444هـ

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محمد بن مسعود - الدمام - أنجزت الفرق الكشفية المشاركة في مركز بادر الكشفي بموسم الحج للعام 1444هـ (كشاف - فتاة كشفية) 30450 ساعة تطوعية، حيث أنجزت الكشافة ساعاتها التطوعية في عدة مسارات.

‏وجاءت ساعات التطوع عبر مساندة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بـ15 ألف ساعة، ومساندة قوة أمن الحرم بـ8250 ساعة، وتوزيع الوجبات بـ1350 ساعة، ودفع العربات بـ2250 ساعة، والسقيا بـ1350 ساعة، والإرشاد والتوجيه والمساعدة بـ 1350 ساعة، والمشاركة في برامج حفظ النعمة بـ450 ساعة، وبرنامج احمي قدميك بـ450 ساعة.

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