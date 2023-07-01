انت الان تتابع ملك هولندا يعتذر رسميًّا عن ممارسة بلاده العبودية خلال الحقبة الاستعمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تَقَدم ملك هولندا فيليم ألكسندر، اليوم (السبت) بالاعتذار رسميًّا عن ممارسة بلاده العبودية خلال الحقبة الاستعمارية؛ وذلك في الذكرى السنوية الـ150 لتحرير العبيد في المستعمرات السابقة.

وقال ملك هولندا: "أقف اليوم أمامكم كملككم وكجزء من حكومتكم. اليوم أنا أعتذر شخصيًّا"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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