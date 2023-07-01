"القاسم" يُشارك في اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي

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محمد بن مسعود - الدمام - شارك الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي إبراهيم بن سليمان القاسم، اليوم السبت، في الاجتماع الأول للجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة التايلاندية "بانكوك".

وعُقد الاجتماع ضمن الدورة الحالية الممتدة من 2023 حتى 2027م، على هامش نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا "تايلاند 2023"؛ حيث ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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