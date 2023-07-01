انت الان تتابع لخدمة الحجاج.. مستشفى "صحة" الافتراضي يفعّل الذكاء الاصطناعي لتحليل الأشعة السينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 3:03 مساءً

أفادت وزارة "الصحة" بأن مستشفى صحة الافتراضي فعّل تقنية Lunit INSIGHT CXR التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل الأشعة السينية للصدر، خدمةً لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام. وبيّنت الوزارة أن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ساهم في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب الرئتين والقلب؛ مما زاد من دقة تقييم الأطباء للنتائج ومنح الأولوية للحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة. وبفضل هذه التقنية، أصبح بإمكان الأطباء تحديد المنطقة المشكوك فيها في صور الأشعة السينية؛ مما ساعد أقسام الطوارئ في مستشفيات المشاعر المقدسة على تحديد المشكلة وتشخيص الحالات المرضية بسرعة أكبر ودقة أعلى. يأتي ذلك في إطار جهود "الصحة" في استثمار أحدث التقنيات الطبية المتقدمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الطبية المتاحة؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء في مرافقها الصحية خدمةً لضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الصحي في رؤية المملكة 2030م.

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