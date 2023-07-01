"جوتا" نجم سليتيك الاسكتلندي يقترب من الانضمام إلى نادي الاتحاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 3:04 مساءً

كشف موقع "daily record" أن جواو فيليبي "جوتا" لاعب سليتيك الاسكتلندي، وافق على شروط الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وافاد الموقع بأن "جوتا" أصبح جاهزًا ليكون صفقة نادي الاتحاد الثالثة، بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، ونغولو كانتي من تشيلسي، استعدادًا للموسم الجديد. وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن المفاوضات بين الاتحاد وممثلي اللاعب البرتغالي لا تزال جارية بين الطرفين، بعد أن أبدى "جوتا" موافقته المبدئية على اللعب للنادى السعودي، بعد تلقيه عرضًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني. كما شدد "فابريزيو رومانو" خبير انتقالات اللاعبين أن نادي الاتحاد تَوَصّل لاتفاق كامل بشأن الشروط الشخصية مع "جوتا"؛ مشيرًا إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بشأن رسوم الصفقة؛ حيث إن بنفيكا سيحصل على جزء من المبلغ.

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