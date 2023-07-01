انت الان تتابع النصر يودع "لويس جوستافو".. ويوافق على إعارة "آل منصور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 3:37 مساءً

أعلن نادي النصر "رسميًّا"، اليوم السبت، رحيل لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول البرازيلي لويس غوستافو. كما وافق النادي العاصمي على إعارة اللاعب حمد المنصور لنادي الأخدود الصاعد لدوري روشن هذا الموسم. وكانت إدارة النصر قد جددت عقد "آل منصور" حتى نهاية 2025.

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