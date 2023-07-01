تغيب "عبدالرحمن الصاعدي" في مكة منذ 8 أيام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 3:42 مساءً

ناشدت أسرة عبدالرحمن بن فهد بن سالم الصاعدي، البحث عن "عبدالرحمن الصاعدي" المتغيب منذ ثمانية أيام؛ بعد أن خرج من منزله بحي المقرح بمكة المكرمة. "الصاعدي" البالغ من العمر "25 عامًا"، خرج من منزل أسرته، الكائن في حي المقرح بمكة المكرمة، في تاريخ 6 ذي الحجة الجاري، مرتديًا "بنطلونًا" أسود، و"تيشرت" أحمر. وقالت أسرته: إن المفقود لا يعاني من أي اعتلال نفسي، وكان ذاهبًا إلى مزرعة والده الواقعة في أبو مراغ شمال مكة. وأوضحت أنها بحثت عنه على مدى الأيام الماضية؛ بجانب تقدّمها ببلاغ إلى الشرطة. كما ناشدت أسرة "الصاعدي"، قراء "الخليج 365" بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم والتواصل معهم على الرقمين التاليين: (0503599200 أو 0554001934).

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