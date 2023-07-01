انت الان تتابع حاج فلسطيني: شملتني مكرمتان مَلَكيتان ومدين للمملكة ما حييت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حصلت على مكرّمتين ملكيتين، هذا ما أكده الحاج الفلسطيني محمد شريف زيدان، من طولكرم؛ معبرًا عن امتنانه لدور المملكة الرائد في خدمة المسلمين.

وقال الحاج الفلسطيني: "شملتني مكرُمة ملكية بعلاجي من إصابة لَحِقَت بي في عام 2000م؛ حيث عولجت في مستشفى القوات المسلحة في الرياض مع مجموعة من الجرحى الفلسطينيين في ذلك الوقت؛ فتم علاجي على أعلى مستوى حتى تماثلتُ للشفاء".

وأضاف: "في هذا العام شملتني مكرُمة ملكية أخرى لأداء الحج ضمن ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية".