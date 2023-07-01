انت الان تتابع المملكة تشارك في دورة الألعاب العربية في الجزائر بـ17 لعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشارك المملكة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة "الجزائر 2023" التي تفتتح الأربعاء المقبل وتستضيفها الجمهورية الجزائرية حتى الخامس عشر من يوليو الحالي بمشاركة جميع الدول العربية.

ويتواجد رياضيو المملكة، في 17 لعبة، منها 14 أولمبية، وهي: كرة القدم، والمبارزة، والريشة الطائرة، والسباحة، والدراجات، والجودو، والمصارعة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والملاكمة، ورفع الأثقال، وكرة الطاولة، وكرة السلة 3×3، وكرة اليد، إضافة إلى المشاركة في 3 رياضات بارالمبية هي: كرة الهدف، وكرة السلة على الكراسي، وألعاب القوى البارالمبية.

وتشكل نسبة اللاعبات السعوديات ما معدله 21% من البعثة، مقابل 79% للرجال، في حين يبلغ معدل اللاعبين الذين لا تتجاوز أعمارهم 23 سنة؛ 46% من أفراد البعثة الكلي.

وتأتي هذه الأرقام، حرصًا من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على منح الفرصة للشباب والسيدات، للمشاركة في مثل هذه الدورات، لرفع خبرتهم الرياضية، وزيادة الاحتكاك مع الرياضيين من الدول العربية، بما يضمن مستقبلًا رياضيًّا مبهرًا لهم؛ خاصة أن معظم أفراد البعثة الرياضية لم يسبق لهم أن شاركوا في دورة الألعاب العربية.