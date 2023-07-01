انت الان تتابع احتجاجات "نائل" تؤجل زيارة الرئيس الفرنسي إلى ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 4:33 مساءً

أعلنت فرنسا وألمانيا، اليوم (السبت)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارة رسمية إلى ألمانيا كانت مقررة غداً، بسبب الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت فرنسا عقب مقتل الفتى نائل مرزوقي على يد شرطي. وأوضح متحدث باسم الرئاسة الألمانية أن "ماكرون" طلب تأجيل الزيارة التي كانت يفترض أن تبدأ غداً، بعد أربعة أيام من الشغب، وفقاً لـ"فرانس برس". وأجج مقتل "نائل"، الذي رصدته إحدى الكاميرات، شكاوى قديمة من أصحاب الدخل المنخفض والأعراق المختلطة والمجتمعات الحضرية بأن الشرطة تمارس العنف والعنصرية.

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