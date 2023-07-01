تَصادم مُرَوّع يودي بحياة وزير شؤون الأسرى الفلسطيني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 4:45 مساءً

قُتِل وزير شؤون الأسرى الفلسطيني قدري أبو بكر، وشخصان كانا معه في السيارة في تصادم سيارتين مروّعٍ وقَعَ بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة، اليوم (السبت). ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "أبو بكر" في بيان: "إن المناضل أبو بكر أمضى حياته مناضلًا صلبًا مدافعًا عن فلسطين وقضيتها وشعبها وقرارها الوطني المستقل، ودوره الوطني والنضالي مشرّف". وأوضح المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي أرزيقات، أن الحادث نجم عن تصادم سيارتين على طريق سريع، نتيجة السرعة على الأغلب؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وبيّن أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم ما بين المتوسطة والخطرة.

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