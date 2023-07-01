انت الان تتابع ضمن المرحلة الأولى من الإعداد.. انطلاق تدريبات الاتفاق .. والمسحل يعايد الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 7:21 مساءً

انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء اليوم السبت على ملعبه الرديف بالنادي، ضمن المرحلة الأولى من إعداد الفريق للموسم الجديد 2023/24. وقبل بداية التدريب عقد حاتم المسحل نائب رئيس النادي اجتماعًا بالفريق في قاعة المؤتمرات بالنادي، بارك خلاله بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن اللاعبين قد قضوا إجازة ممتعة مع الأهل، لكي يكونوا على أتم استعداد لتقديم موسم مميز بإذن الله، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود من البداية لإنجاح فترة الإعداد للموسم الجديد. ورحب المسحل بانضمام الكابتن ماجد العمري للفريق وتوليه منصب المدير التنفيذي، مشيرًا إلى أنه إضافة متميزة لما يملكه من خبرة واسعة. وكان التدريب الذي قاده المدرب المغربي طارق مخناس قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية ثم تدريب المربعات عبر مجموعتين، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب. وشهد التدريب عدم مشاركة الخماسي الدولي فيصل وأحمد الغامدي وسعد آل موسى، والسويدي روبن كوايسون والمقدوني داركو فيلكوفسكي، وذلك لمشاركتهم الدولية وسينتظمون في المرحلة الثانية من الإعداد في المعسكر الخارجي.

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