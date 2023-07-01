انت الان تتابع "ماسك" يعلن سياسة جديدة لـ"تويتر": غير الموثقين حدهم اليومي قراءة 800 تغريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 7:23 مساءً

أعلن إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة التدوين الشهيرة "تويتر"، سياسة المنصة الجديدة لقراءات التغريدات؛ إذ أصبح لا يمكن للجميع مطالعة التغريدات بعدد غير محدود دون دفع رسوم اشتراك شهرية. وطبقًا لتغريدة، نشرها "ماسك"، فإن الحسابات المؤكدة (الموثقة) سوف تقتصر على قراءة 8000 منشور/ يوميا، فيما الحسابات التي لم يتم التحقق منها (غير الموثقة) سيتمكن أصاحبها من قراءة 800 منشور يوميًّا، فيما أصحاب الحسابات الجديدة، التي لم يتم التحقق منها، حدهم الأقصى 400 تغريدة قراءة يوميًّا. وعلل "ماسك" ذلك بأنه لغرض معالجة المستويات القصوى من جمع البيانات، وللحد من التلاعب بأنظمة المنصة، وهي مؤقتة.

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