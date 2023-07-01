انت الان تتابع من الأغنام والماشية.. مسالخ "بيئة القويعية" تستقبل 1554 ذبيحة في عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت المسالخ التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القويعية ذبح وتجهيز 1554 رأسًا من الأغنام والماشية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وحضر المراقبون والأطباء البيطريون للكشف على الأضاحي في المسالخ الأربعة، والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والوبائية، وفحص اللحوم في أيام النحر، وضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي في المسالخ. ‫

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