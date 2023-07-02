انت الان تتابع قبل المغادرة إلى النمسا.. "الهلال" يُنهي تحضيرات المرحلة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 7:30 مساءً

أنهي لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت المرحلة الأولى من التحضيرات قبل المغادرة إلى النمسا لتدشين المعسكر الخارجي، ضمن تحضيرات الموسم الرياضي الجديد. وأكمل أزرق العاصمة تحضيراته خلال الحصة التدريبية على ملعب النادي، التي تركزت على الجوانب اللياقية والبدنية باستخدام الكرة، ثم فرض عبداللطيف الحسيني، الذي يتولى مهمة تدريب الفريق «مؤقتًا» لحين التعاقد مع مدرب جديد، جُملاً تكنيكية متنوعة، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب. وتغادر بعثة الفريق ظُهر غد الأحد إلى النمسا استعدادًا لبدء المعسكر الإعدادي، الذي يستمر 25 يومًا، ويتضمن خوض العديد من المباريات التجريبية قبل العودة إلى الرياض، واستكمال التحضيرات للموسم الجديد الذي يستهله الأزرق بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل المغادرة إلى النمسا.. "الهلال" يُنهي تحضيرات المرحلة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.