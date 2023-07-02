انت الان تتابع وجهة للاستمتاع بالمطر.. مطل "محمد بن ناصر" بالعارضة يشهد توافدًا للمتنزهين خلال الإجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 8:14 مساءً

يشهد مطل الأمير محمد بن ناصر بمحافظة العارضة توافدًا من المتنزهين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ باعتباره إحدى أهم الوجهات في المحافظات الجنوبية بمنطقة جازان. ويتميز المطل بموقعه الذي يطل على سهول محافظة العارضة، ويتيح لزواره مشاهدة جبال سلا والعبادل، وعناقها الضباب والسحاب في موسم الأمطار. كما شهد المطل مؤخرًا أعمال تهيئة وترميم؛ ليعود قبل أشهُر عدة؛ ليستمتع الزوّار بمرافقه من ألعاب للأطفال وملاعب وجلسات، وغيرها. ورصدت عدسة "الخليج 365" عصر اليوم توافد المتنزهين للمطل وسط أجواء ماطرة، شهدتها محافظة العارضة.

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