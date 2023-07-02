شكرا لقرائتكم ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء طواف الوداع بسلام آمنين وسط منظومة متكاملة من الخدمات تشارك بها كافة القطاعات الحكومية.

120 ألف مظلة

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد وزعت على ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام خلال أدائهم طواف الوداع، 120 ألف مظلة وسجادة صلاة، ضمن حملتها “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الحادي عشر.

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نجاح خطة الحج

من جانبه، أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين اتو لأداء طواف الوداع يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

وأشار إلى أن نجاح الخطة جاء تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وهاهم اليوم الحجاج يؤدون طواف الوداع وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والإشرافية لكافة الامكانات البشرية والآلية التي خصصتها الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن.