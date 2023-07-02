شكرا لقرائتكم قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من 33 ألف مسافر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن تحقيق رقم قياسي جديد تزامناً مع مغادرة الحجاج لمكة المكرمة؛ حيث أعلنت “سار” عن نقل أكثر من 33 ألف مسافر خلال اليوم الأول من مغادرة الحجاج لمكة المكرمة؛ وذلك عبر 129 رحلة، نقلت 33,494 مسافر.

كما أعلنت “سار” عن نسبة الالتزام بوصول الرحلات وفق مواعيدها المجدولة والتي وصلت إلى 98%.

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قطار الحرمين السريع

يذكر أن قطار الحرمين السريع يعتبر أحد أهم أنماط منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي يستخدمها ضيوف الرحمن، بهدف تسهيل تنقلهم من وإلى المشاعر المقدسة بكل يسر وآمان.