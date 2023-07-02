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مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمن

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شكرا لقرائتكم مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لأعمالها بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، وسط منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج المغادرين على أكمل وجه، امتدادًا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.

حالة عمار

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وثمن الحجاج المغادرون اليوم المنفذ في تصريحات لوكالة الأنباء ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة في المشاعر المقدسة التي أسهمت في أداء حجاج بيت الله الحرام فريضة حجهم لهذا العام بكل يسر وسهولة، منوهين بالخدمات والتسهيلات التي قُدمت لهم أثناء قدومهم عبر منفذ حالة عمار وأثناء مغادرتهم المنفذ بعد أداء مناسك الحج، سائلين الله تعالى -وهم يتسلمون هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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