شكرا لقرائتكم العطور وسجاد الصلاة وأعواد السواك تتصدر مشتريات الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تصدرت العطور الزيتية كالعود والعنبر والمسك والورد الطائفي إلى جانب السُبح وسجادة الصلاة والألبسة المتنوعة كالشماغ الأحمر والأبيض والعقال والأحذية الشرقية، مشتريات الحجاج هذا العام في مختلف الأسواق في محافظة جدة، مستحوذة الأسواق التقليدية في منطقة جدة التاريخية النصيب الأكبر من المبيعات.

مشتريات الحجاج

ورصدت “واس” اليوم حركة الشراء في المحال التجارية في جدة والتنوع في مشترياتهم التي تتصدرها السُبح بألوانها وأشكالها المتعددة في الصناعات والأسعار، فضلًا عن الهدايا التي ترمز إلى بعض المآثر الإسلامية والتاريخية، ملبية رغبات وأذواق الحجاج في شراء الهدايا وإن كانت رمزية ذات دلالات مكانية وزمانية تعبر عن رحلة العمر إلى الديار المقدسة، إلى جانب أعواد السواك والحناء والبخور بمختلف أنواعه، والأقمشة والعباءات وإكسسوارات الأطفال والتمور بأنواعها، فيما يُقبل بعض الحجاج على اقتناء الخواتم المطعمة بالأحجار الكريمة كالعقيق والكهرمان، ويحرص المقتدرون من الحجاج على تزيين الأحجار بالذهب أو الفضة.

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أسواق جدة

واستحوذت محال الأكشاك والبسطات المنتشرة في أسواق جدة التاريخية على النصيب الأكبر من حصة السوق التي شهدت مؤشرَ مبيعاتٍ جيدًا مقارنة بالمحال الأخرى، إذْ يقبل الناس في هذه الأسواق الشعبية و”المولات” الحديثة على شراء ما خف وزنه وقل ثمنه من المنتجات القطنية والجلدية والإكسسوارات، التي يطلبها بعض الحجاج، إلى جانب شراء الذهب السعودي؛لجودة صناعته ونقائه الكبير.

وتستمر حركة الشراء التي تمثل عادة شرائية تمتد في أعقاب موسم الحج بشكل أكبر عن المدة التي تسبق الحج تمتد لمدة شهر تقريبًا، فضلًا عن زيارة عدد من الحجاج الذين يعملون بالتجارة يأتون إلى الأسواق التي تتميز برخص أسعاره لشراء كميات كبيرة من البضائع المختلفة.