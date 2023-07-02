شكرا لقرائتكم الأمن العام: سارعوا بترخيص السلاح قبل 30 ذي الحجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا الأمن العام المواطنين إلى الإسراع في ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 30 ذي الحجة لعام 1444هـ.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “بادر ورخص سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير نظامية والتي تنتهي 30 ذي الحجة”.

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