شكرا لقرائتكم الأمن العام يواصل ضرباته لمهربي ومروجي المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في القصيم قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته هواتف متنقلة ومبالغ مالية.

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وضبطت شرطة منطقة الرياض مواطنًا روج مادة الإمفيتامين المخدر وضبط بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي.

كما ألقت شرطة الرياض القبض على مواطنين قاما بترويج 2.2 كجم من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مقيمًا من الجنسية اليمنية مخالفًا لنظام العمل قام بترويج الشبو المخدر، أما شرطة عسير فضبطت مواطنين روجا مادة الإمفيتامين المخدر.

ترويج الشبو والحشيش

وألقت شرطة منطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قام بترويج مواد الشبو والحشيش والإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته هواتف متنقلة.

كما ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مواطنًا اتخذ مزرعته مقرًا لترويج مادة الحشيش المخدر، وكان بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية.

وألقت شرطة القصيم أيضًا القبض على مواطنين روجا الحشيش والإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.