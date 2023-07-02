شكرا لقرائتكم متحدث الجوازات: 10 ثوانِ لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد متحدث المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر العتيبي، أنه يتم في عملية العودة استقبال الحجاج والتأكد من وثائق السفر التي يحملونها وتحديدًا جواز السفر.

وأضاف العتيبي في تصريحات لقناة “الإخبارية” أن موظف الجوازات يقوم بتمرير جواز السفر على الماسح الضوئي للتأكد من هوية حامل هذا الجواز وبعد ذلك وضع أصبع السبابة على قارئ البصمة ليتم التأكد من حامل الجواز مع بما يتطابق مع بيانات الجواز نفسه.

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ولفت إلى أنه بعد ذلك يتم إنهاء إجراءات خروج الحجاج ومغادرتهم خارج السعودية في وقت قياسي لا يتعدى الـ10 ثوانِ.

جاهزية الجوازات

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.