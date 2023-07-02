شكرا لقرائتكم لقطات لجريان سيول وادي يبة بالعرضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، جانبًا من جريان سيول وادي يبة بمركز الويد محافظة العرضيات بمكة المكرمة، بعد أمطار شهدتها المنطقة اليوم السبت.

وأظهر الفيديو جريانًا شديدًا للسيول في وادي يبة بالعرضيات، جراء هطول الأمطار.

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أمطار وزخات برد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، بتقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.