الهلال يعيد تجديد العلاقة مع "جيسوس" لقيادة الفريق لموسم واحد

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي" جيسوس"، وذلك لقيادة الفريق الكروي الأول حتى نهاية موسم 2023-2024.

ومثل الهلال في التوقيع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية " فهد بن نافل"، حيث جرت مراسم التوقيع مساء اليوم في فندق "فورسيزونز جورج الخامس" في العاصمة الفرنسية باريس.

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