انت الان تتابع كيف يمكنك تجنُّب متاعب السفر في المطار؟.. 4 خطوات تهديها لك "الحج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 5:40 صباحاً

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن 4 خطوات بسيطة يمكن معها تجنُّب متاعب السفر في المطار. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أنه لتجنب متاعب السفر في المطار، يمكن اتباع 4 خطوات، منها: "التحقّق من مواعيد الرحلات، والتقيُّد باشتراطات الوزن في التذكرة". وتابعت: كما يمكن "تجهيز الأمتعة قبل وقتٍ كافٍ، والحضور للمطار في الزمن المحدّد في التذكرة".

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