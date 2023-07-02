انت الان تتابع تعقيم وتطهير وتطويف وخدمات إنسانية.. أبرز خدمات الحرمين المقدمة أمس بالأرقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس السبت؛ موضحة تفاصيلها بالأرقام.

وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجرافيك على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم السبت 13/ 12/ 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ59.380 لترًا، وتوزيع 55250 كتيبًا ومطوية.

وشملت الخدمات 5230 مستفيدًا من عربات كهربائية للطواف والسعي، و379 مستفيدًا من عربات عادية للمحتاجين، و5219 مستفيدًا من خدمة دافع عربة للقاصدين، و2080 مستفيدًا من خدمات رعاية المسنين.

وأشارت إلى أن المستفيدين من التوعية الرقمية بلغوا 302 ألف مستفيد؛ فيما بلغ المستفيدون من الإرشاد المكاني باللغات 125.112، ومن برنامج التوعية الميداني 515.800 مستفيدًا، و452.864 عبوة موزعة لماء زمزم؛ فيما قدمت خدمة التطويف إلى 4116 مستفيدًا.

وأضافت: أنه تم "ضخ 5409 لترات معقمات للأيدي، وتعقيم سجاد بـ46554 لتر معقمات، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 5372 لترًا، والتعقيم عبر الروبوتات بـ4252 لترًا من المعقمات، واستفاد 8482 مستفيدًا من إجابة السائلين ميدانيًّا، و4534 مستفيدًا من إجابة السائلين عبر الهاتف، و1976 مستفيدًا من ترجمة المسائل الشرعية، و33600 مستفيد من الإهداءات التوجيهية، و3 آلاف مستفيد من المصاحف المهداة، و987000 مستفيد من المحتوى التوجيهي الرقمي، و231 مستفيدًا من الحلقات والمقرأة الإلكترونية.