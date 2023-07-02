انت الان تتابع "سعود الطبية" تنصح باتباع هذه الإرشادات لمنع حوادث غرق الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 6:52 صباحاً

نصحت مدينة الملك سعود الطبية، بضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات لمنع حوادث غرق الأطفال، مشددةً على أهمية مراقبتهم والتأكّد من توافر كل وسائل السلامة. وأضافت المدينة، أن أهم الإرشادات يتمثل في مراقبة الأطفال قرب المسبح، والتأكّد من توافر أدوات السباحة الآمنة لهم، وتعلُّم الطرق الصحيحة لإسعاف الطفل، والتأكّد من وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح. وشدّدت بأن قواعد السلامة التي يجب على الطفل معرفتها عند السباحة تتمثل في عدم السباحة بمفرده، وعدم دفع الآخرين أو القفز أثناء السباحة، وعدم الغوص حتى يتم التأكّد من عمق الماء، والتأكّد من عدم وجود أي مخاطر تحت الماء، ومعرفة ما يجب فعله في حالة الطوارئ.

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