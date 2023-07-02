انت الان تتابع لتفادي متاعب السفر بعد أداء الحج.. 3 نصائح رسمية لرحلة ميسّرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الحج والعمرة، إلى التأكّد من تفاصيل رحلة المغادرة لتكون الرحلة ميسّرة، بعد أداء الحج.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أنه لتفادي متاعب السفر بعد الحج، يجب "تجهيز مستنداتك الرسمية قبل التوجّه للمطار، والتأكّد من تفاصيل رحلة المغادرة، والتأكّد من أوقات التحرُّك، وإجراءات المغادرة".

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