انت الان تتابع أوصِلْها لبلدك بأمان.. 3 اشتراطات لشحن مياه زمزم توضحها "الحج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الحج والعمرة، مجموعةً من الاشتراطات اللازمة لشحن ماء زمزم؛ مشيرة إلى أنها "أفضل مياه الدنيا، فأوصلها لبلدك بأمان".

وقالت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر": إن اشتراطات شحن ماء زمزم، تتمثل في أنه "يتم شحنها مع الأمتعة، وتكون في عبوات مخصصة للشحن، ويُسمح بعبوة واحدة لكل حاج".

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