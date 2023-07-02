انت الان تتابع "السعدون" تطرح مزاد "كنز العليا" على مركز تجاري وعمارة سكنية بالعاصمة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 7:23 صباحاً

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "كنز العليا" العلني لبيع مركز تجاري وعمارة سكنية في العاصمة الرياض. وقالت الشركة: يتميز المزاد بنوعيته؛ لاحتوائه على مركز تجاري بمساحة 5.394 ألف متر مربع بحي العليا ما بين طريق الملك فهد وشارع التخصصي بموقع جذاب لكثير من البراندات العالمية التي تبحث عن مقر لعرض منتجاتها. وأضافت: لكون هذا المركز التجاري يقع ما بين الأبراج التجارية وأهم الطرق بمدينة الرياض فقد روعيت فيه جميع عوامل التسوق؛ ومنها توفر عدد وفير من المواقف في 3 طوابق أرضية، ومواقف خارجية تجعل زيارته شيقة وممتعة؛ الأمر الذي يشكل الاستثمار الناجح لكثير من الصناديق والأوقاف والجهات التي تستهدف العوائد المستدامة. يُذكر أن المزاد يحتوي على عقارات متنوعة بمدينة الرياض ويقام المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبموجب حكم من محكمة الأحوال الشخصية بفندق دبل تري من هيلتون يوم الثلاثاء 30/ 12/ 1444هـ الموافق 18/ 7/ 2023م. وقد بيّنت شركة السعدون العقارية، أنها تبدأ باستلام شيكات الدخول عبر فروعها بمدينة الرياض بتاريخ 23/ 12/ 1444 مع إمكانية التسجيل الإلكتروني والاطلاع على كتيب المزاد عبر موقع الشركة https://alsadoun.sa/mazad-kanz-alaia/ يُذكر أن "السعدون" تتميز بمزاداتها المتنوعة من سكني أفراد ومجمعات ومراكز تجارية وأراضٍ خام. للاستفسار 920003852 0555259495

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