ليس مَن رأى كمَن سمع.. "المسند": عبور بحور الرمال بالمملكة قد يعني الموت!

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 7:34 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن بحار الرمال تُشكّل في السعودية نسبة كبيرة من مساحتها، مشيراً إلى أنه "يمكنك تخيُّل أن مساحة الربع الخالي فقط تعادل مساحة فرنسا". وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن رمال الربع الخالي متصلة، ووعرة، وعظيمة، ومخيفة، وخطرة -وليس مَن رأى كمَن سمع- فلا تكاد تجد في هذه المساحة الشاسعة من الرمال مدينة أو قرية في وسطها، بل لا وادي يُذكر. وأضاف: "تعد الصحاري في السعودية من أشد الصحاري جفافاً، وعليه، فإن عبور الصحاري (الربع الخالي، الدهناء، النفود الكبير، وغيرها)، خاصة في فصل الصيف، قد يعني الموت".

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