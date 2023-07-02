انت الان تتابع 46 مئوية.. الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 7:37 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والخرج 46 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي: الأحساء والخرج 46 مئوية، وكل من المدينة المنورة ووادي الدواسر وحفر الباطن وعرفات والمزدلفة 45 مئوية، وسجلت مكة المكرمة والرياض وبريدة والصمان والتنهات ومنى وشرورة والدهناء 44 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ19 مئوية، والقريات 20 درجة والباحة 21 مئوية. وسجلت الوجه وينبع أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.

كانت هذه تفاصيل خبر 46 مئوية.. الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.