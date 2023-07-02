"أمانة الرياض": 1250 أسرة مستفيدة من أضاحي العيد في 97 حياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 7:45 صباحاً

وزّعت أمانة الرياض، عبر مبادرة مجتمعية، 100 أضحية على 1250 أسرة مستحقة في 97 حياً بالعاصمة، خلال موسم عيد الأضحى. وتهدف المبادرة إلى مشاركة الأسر فرحة العيد، وتعزيز الترابط الاجتماعي بدعم الأسر المستحقة، وتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال توزيع الأضاحي على المستهدفين بجمعية خيرات. وأوضحت الأمانة، أن تسليم الأضحية يمر بـ 3 خطوات تشمل نقل الأضحية من الثلاجة مغلفة ومبرّدة، وتسلّمها من مندوب الجمعية الخيرية، وتوصيل الأضحية إلى منازل الأسر المستحقة.

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