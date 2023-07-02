"أمن الحج": ضبط 105 حملات وهمية وقرابة 18 ألفاً بلا تصريح خلال الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي؛ عن ضبط (105) حملات حج وهمية في مختلف مناطق المملكة، والقبض على القائمين عليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ولفت الفريق البسامي؛ إلى أن الجهات الأمنية ضبطت (17615) شخصاً لا يحملون تصاريح حج نظامية؛ منهم (9509) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، فيما بلغ عدد المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرّمة (202695) شخصاً، إضافة إلى إعادة (128999) مركبة غير مصرّح بدخولها إلى مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، والقبض على (33) ناقلاً لأشخاصٍ لا يحملون تصاريح حج نظامية وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة.

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