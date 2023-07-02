انت الان تتابع "سعود الطبية": الفواكه الصيفية تحوي كميات عالية من الماء والعناصر الغذائية القيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 8:08 صباحاً

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن الغذاء يلعب دورًا حيويًّا يساعد على اجتياز موجة الحر وتجنب خطر الإصابة بالجفاف، مشددة على ضرورة الحرص على اختيار الفواكه التي تحتوي على كميات عالية من الماء والعناصر الغذائية القيمة. وأوضحت المدينة في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أن فواكه الصيف تحتوي على كميات عالية من الماء، والعناصر الغذائية القيمة وتساعد في تجنب الإصابة بالجفاف. وأضافت أن أبرز فواكه الصيف تتمثل في "البطيخ والكرز، والكمثرى والبرتقال، والتوت والمانجو والمشمش".

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