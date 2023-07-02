سندات خضراء.. لماذا أصبح "صندوق الاستثمارات" الأبرز عالمياً؟ "مكني" يوضح

من جهته، قال مدير إدارة تطوير الإستراتيجية والابتكار في الصندوق تشاد ريتشارد، معلقاً على تصنيف الصندوق على المستويين الإقليمي والعالمي بين صناديق الثروة السيادية: يؤكّد هذا التقييم الدور الريادي لصندوق الاستثمارات العامة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة حسب المعايير العالمية، حيث كان له الأثر الأكبر في دعم التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة، فقد نظّم أكبر مزادات طوعية من نوعها على مستوى العالم، التي بيع فيها 3.6 مليون طن من أرصدة الكربون الطوعي لعدة جهات وشركات محلية وعالمية، علاوة على إنجازاته كونه أول صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء، بما في ذلك إصدار سندات خضراء لمدة 100 عام، لأول مرة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.5 مليار دولار.