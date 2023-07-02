اكتشفه أحد الزوار وتم إيقافها فورًا.. شاهد مشكلة خطيرة بـ"أسرع أفعوانية" في أمريكا الشمالية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 8:49 صباحاً

اكتشف زائر لحديقة ترفيهية في الولايات المتحدة، صدعًا في أحد أعمدة "أفعوانية" وُصفت بأنها "الأطول والأسرع" في أمريكا الشمالية؛ مما دفع المسؤولين لإغلاق هذه اللعبة فورًا. وحسب موقع "الحرة"، نشر جيريمي واغنر على بموقع فيسبوك، الجمعة، مقطعًا وصورتين تُظهر تواجد صدع في أحد الأعمدة المثبتة للسكة الحديدية التي تسير عليها اللعبة بمدينة ملاهي "كارويندز" بولاية نورث كارولينا الأمريكية. وقال "واغنر" إنه أبلغ المسؤولين عن المدينة الترفيهية بهذا الصدع الذي يتحرك بواقع قدمين إلى أربع أقدام، قبل أن يقوم المسؤولون بإغلاق الأفعوانية المعروفة باسم "فيوري 325" مؤقتًا للتحقيق في الحادثة. ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن متحدث باسم ملاهي "كارويندز"، أن فريق صيانة المتنزه يُجري فحصًا للعبة بعد إغلاقها. وأضاف: "أغلقت كارويندز فيوري 325، بعد أن علم موظفو الحديقة بتواجد صدع في الجزء العلوي من العمود الفولاذي المساند". وتابع: "يُجري فريق صيانة المنتزه فحصًا شاملًا، وستظل اللعبة مغلقة حتى يتم الانتهاء من الإصلاحات. السلامة هي أولويتنا القصوى". وتصل سرعة الأفعوانية إلى 95 ميلًا في الساعة (152 كلم/ساعة)، ويبلغ ارتفاعها الأقصى 325 قدمًا (99 مترًا) ويتبعها هبوط دراماتيكي بواقع 81 درجة.

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