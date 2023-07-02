4 قتلى وجرحى بالعشرات في إطلاق نار جماعي بولاية أمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 2 يوليو, 2023, 10:09 صباحاً

لَقِيَ ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، صباح الأحد، بعد أن فتح مسلح النار على حفل في بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية. ووقع حادث إطلاق النار، وفق وسائل إعلام محلية، خلال حفل بحي بروكلين في بالتيمور، إذ كان أكثر من 100 شخص حاضرين عندما أطلق مسلح مجهول ما لا يقل عن 30 طلقة؛ مما أسفر عن مقتل أربعة. وأعلنت السلطات الأمريكية -بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية" تواجد أطقم طبية ورجال طوارئ والقائم بأعمال مفوض شرطة مدينة بالتيمور في موقع إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وقالت الشرطة إنها تعتزم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق من اليوم الأحد.

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