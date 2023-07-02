"الموارد البشرية": عدد الجمعيات التعاونية القائمة بالمملكة 411 جمعية.. و24 تحت التأسيس

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد الجمعيات التعاونية القائمة بالمملكة بلغ 411 جمعية بتصنيفات متعددة، بالإضافة إلى 24 جمعية تحت التأسيس.

وأوضحت الوزارة أن الجمعيات مقسمة لـ7 تصنيفات، تتكون من 70 جمعية خدمية، و13 لتسويق الأسماك، و128 زراعية، و21 جمعية استهلاكية، و14 جمعية تسويقية، و7 مهنية، و158 جمعية متعددة الأغراض.

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